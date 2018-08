O governo iraniano anunciou nesta segunda-feira (27) que chegou a um acordo de cooperação para reconstrução do exército e da indústria militar da Síria. O comunicado foi feito pelo ministro da Defesa do país, Amir Hatani, que fez visita de dois dias a Damasco, segundo a rede de televisão árabe al-Mayadeen. Os detalhes do acordo não foram divulgados.

