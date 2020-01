Mundo Irã confirma ter disparado dois mísseis contra avião ucraniano

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Avião caiu pouco depois de decolar do aeroporto Imã Khomeini, em Teerã Foto: Teerã Avião caiu pouco depois de decolar do aeroporto Imã Khomeini, em Teerã (Foto: Reprodução) Foto: Teerã

O Irã confirmou que disparou dois mísseis, em 8 de janeiro, na direção do Boeing 737 da Ukraine International Airlines, que caiu perto do aeroporto de Teerã, provocando a morte das 176 pessoas que estavam a bordo e protestos contra o governo no país do Oriente Médio.

De acordo com um relatório preliminar da Organização da Aviação Civil do Irã publicado nesta terça (21), os investigadores que tiveram acesso a informações militares “descobriram que dois mísseis Tor-M1 foram disparados do norte na direção do avião”.

O Tor-M1 é um míssil terra-ar de curto alcance desenvolvido pela antiga União Soviética e especialmente projetado para atacar aviões, helicópteros, drones ou mísseis de cruzeiro.

O avião civil ucraniano havia decolado do aeroporto de Teerã com destino a Kiev e caiu pouco depois de iniciar seu voo.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário