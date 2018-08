O Irã apresentou nesta terça-feira (21) o avião de combate “Kowsar” durante um desfile militar em Teerã, em meio a crescentes tensões com os Estados Unidos e com rivais regionais devido a conflitos no Oriente Médio. O caça, 100% iraniano, equipado com radares polivalentes, foi aprovado nos voos de teste e, a princípio, fará um voo público nesta quarta-feira (22), informou a agência Tasnim.