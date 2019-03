O governo do presidente Hassan Rouhani convocou reuniões ao longo desta quarta-feira (27) para anunciar providências. Segundo as autoridades do Irã, serão investigadas as causas e mobilizados esforços para ajudar as vítimas. O presidente disse que, embora as inundações não sejam consideradas um fenômeno raro no Irã, podem ser analisadas como “sem precedentes”.

