O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse que a república islâmica poderá abandonar o acordo nuclear firmado com potências mundiais após a saída dos Estados Unidos, caso o tratado não atenda aos interesses de Teerã. A manifestação do religioso coloca em dúvida as negociações sobre o assunto com a União Europeia.

Deixe seu comentário: