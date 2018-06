O governo do Irã voltou atrás e decidiu desautorizar os seus cidadãos a acompanharem os jogos do Mundial por meio de telões em espaços públicos. Motivo: o veto à presença de homens e mulheres lado a lado em eventos não religiosos. Com isso, os torcedores tiveram que assistiram em casa a vitória do país sobre o Egito, por 1 a 0.

