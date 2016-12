Iraque diz que precisa de três meses para derrotar o Estado Islâmico

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al Abadi, afirmou nesta terça-feira (27) que o país precisa de três meses para derrotar o grupo jihadista EI (Estado Islâmico), alvo de uma grande ofensiva do governo na região Norte iraquiana.

Na capital Bagdá, Al Abadi disse que, de acordo com os dados do governo, esse tempo é necessário para “acabar com o EI de forma definitiva”, sem dar mais detalhes sobre o assunto. “Estamos em uma guerra de desgaste contra o EI e diariamente há baixas nas fileiras do grupo”, destacou o primeiro-ministro.