A Suprema Corte Federal do Iraque determinou nesta segunda-feira (20) que o referendo curdo de independência realizado no dia 25 de setembro é inconstitucional e que seus resultados são nulos, disse um porta-voz do tribunal. A maioria dos curdos votou a favor da separação do Iraque na consulta, desafiando o governo central de Bagdá.

