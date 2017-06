Irlanda formaliza a eleiÃ§Ã£o do primeiro-ministro assumidamente gay

Leo Varadkar foi eleito o primeiro-ministro irlandês nesta quarta-feira (14). O homem de 38 anos, filho de imigrantes indianos, é o primeiro premier gay e a pessoa mais nova a chegar ao cargo. Sua eleição marca um momento simbólico para o país historicamente conservador.

Apesar de herdar a economia de crescimento mais rápido da Europa, Varadkar enfrentará desafios imediatos com a saída do Reino Unido da União Européia, uma crise política na Irlanda do Norte e uma crise da habitação no país. Varadkar sucedeu Enda Kenny no início deste mês como líder do partido governante Fine Gael. Seus colegas esperam que sua eleição amplie o apelo da legenda nas eleições do próximo ano.

“A liderança de Enda Kenny permitiu eu me tornar um cidadão igual em meu próprio país há dois anos e aspirar ocupar este cargo, um desejo que uma vez pensei que estava além do meu alcance, pelo menos se eu escolhesse ser eu mesmo”, disse Varadkar, em referência ao voto da Irlanda que legalizou o casamento gay em 2015. “O governo que liderarei não será de esquerda nem de direita. Será um dos novos centros europeus à medida que procuramos construir uma república de oportunidades.”

A ascensão de Varadkar marca um capítulo da mudança social que aconteceu no país de 4,6 milhões de pessoas que descriminalizou a homossexualidade em 1993 e legalizou o divórcio dois anos depois.

“Como o titular mais jovem do país deste cargo, ele fala por uma nova geração de irlandeses, representa uma Irlanda moderna, diversificada e inclusiva e fala por eles como nenhum outro”, disse Kenny ao Parlamento, nomeando seu sucessor.

O novo líder do Fine Gael insinuou algumas mudanças, embora analistas acreditem poucas modificações políticas importantes em seu governo e novo gabinete, que Varadkar deve nomear na quarta-feira. O premier prometeu apresentar um objetivo menos ambicioso de redução da dívida do que o estabelecido pelo governo de Kenny no ano passado e pressionar a União Europeia por margem de manobra adicional para liberar mais recursos para projetos de infraestrutura que são muito necessários.

Sobre o Brexit, ele quer que a Irlanda do Norte, território britânico, permaneça no mercado único da União Europeia e mantenha o acesso aos programas do bloco que forem possíveis, para garantir um “Brexit suave”.

Varadkar é filho de um médico indiano e de uma enfermeira irlandesa, e se formou em medicina antes de entrar para o Parlamento irlandês aos 27 anos. Em 2015, como ministro da Saúde, ele se assumiu gay em rádio nacional, somando-se a um grupo de políticos assumidamente homossexuais na Irlanda em apoio ao projeto de lei que igualdade de direitos matrimoniais. A Irlanda se tornou o primeiro país a adotar o casamento gay através de um referendo popular em 2015.

Os seus apoiadores o comparam ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e ao novo presidente francês, Emmanuel Macron, esperando que ele, vindo da geração mais atingida pela mais dura crise econômica em uma década, possa transformar o cenário político.

