O primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar decidiu convocar eleições legislativas antecipadas para 8 de fevereiro, logo após o Brexit, previsto para o dia 31 de janeiro, informou a TV pública RTE. Por falta de maioria parlamentar, o Fine Gael (centro-direita) do primeiro-ministro governa a Irlanda desde as legislativas de 2016 com o apoio do partido rival Fianna Fail.