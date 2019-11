Uma irmã de Abu Bakr al-Baghdadi, chefe do grupo extremista Estado Islâmico (EI) que morreu numa operação de tropas americanas no fim de outubro, foi detida no norte da Síria, anunciou uma fonte do governo turco. “Rasmiya Awad, nascida em 1954, foi capturada em uma operação perto de Azaz”, afirmou a fonte, que pediu anonimato.