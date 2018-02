Irmã de líder norte-coreano e presidente da Coreia do Sul têm encontro histórico

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-Un, protagonizaram um encontro histórico nesta sexta-feira (9), durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno em Pyeongchang, quando trocaram um aperto de mãos. Kim chegou na madrugada desta sexta (horário de Brasília) à Coreia do Sul, como parte da comitiva liderada pelo presidente honorário do país, Kim Yong-nam, e composta por um total de 22 membros.

De acordo com a agência de notícias Efe, a delegação foi recepcionada pelo ministro da Unificação da Coreia do Sul, Cho Myoung-gyon, entre outras autoridades. Esta é a primeira vez que um membro da dinastia Kim viaja para o país vizinho. Para este sábado (10), está agendado um encontro oficial com Moon Jae-in em Seul.

A reunião de sábado em Seul entre Moon e a delegação norte-coreana não tem precedentes, já que nas duas últimas entre as Coreias, onde participaram os respectivos líderes, aconteceram em Pyongyang nos anos de 2000 e 2007.

