Irmã de Marielle Franco promete agir contra calúnias e se manifesta após desembargadora e deputado acusarem a vereadora assassinada de ligação com o crime organizado

A irmã de Marielle Franco, Anielle Silva, usou uma rede social para afirmar que tomará providências contra as calúnias e difamações envolvendo a vida da vereadora. No desabafo, Anielle afirma que a desembargadora e o deputado federal que acusaram a parlamentar são mentirosos, ignorantes e desinformados.

“Não têm moral e informação nenhuma pra dar palpites, levantar falso, calúnias e difamações sobre minha irmã.”

A publicação de Anielle não cita nomes, mas foi feita após uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Marília Castro Neves, acusar Marielle de estar “engajada com bandidos”.

Também horas antes da publicação da família, o deputado federal Alberto Fraga (DEM) chegou a publicar, no Twitter, que Marielle era um mito da esquerda, que engravidou aos 16 anos, era ex-mulher do Marcinho VP e eleita por uma facção criminosa.

Depois de ser criticado por compartilhar as notícias falsas, Fraga apagou a publicação: “Não fui o primeiro, nem serei o último a errar publicando uma notícia falsa”. “Esse assunto já gerou muita polêmica! Tenho uma missão mais importante do q ficar discutindo e brigando com pessoas q ñ comungam com meus pensamentos! Vamos deixar a Polícia trabalhar e com certeza essas acusações, de ambos os lados, serão sanadas. Como prova, vou retirar o post”, escreveu o parlamentar.

Para outro seguidor, Fraga disse que “Não apaguei para esconder, apaguei porque percebi que era fake News”.

A irmã de Marielle criticou as pessoas que espalham boatos pela internet: “Se eu fosse de outra família, talvez eu me calasse e me afastasse da internet. Mas eu sou neta de Filó, filha de Marinete, e Irmã com muito orgulho de Marielle! Sim, eu sou Anielle, e vcs não irão me calar ou me impedir de defender minha família, e a minha irmã e sua linda história”.

No post de Anielle ela ainda acrescenta que deseja luz para aqueles que espalham falsas informações: “A você que espalham informações mentirosas, eu desejo luz e informação. Se informem! Eu caminhei horas e horas fazendo campanha pra minha irmã. Mais respeito com minha família. Respeitem nossa dor e nosso momento. Mais respeito com a imagem da minha irmã”.

Ela também disse que não tem dormido e tão pouco se alimentado. “Mas mesmo assim ainda não senti o cansaço que deveria estar sentido. Estou incansável em pedir respeito a minha família e provar o quão sério era o trabalho da minha irmã.”

A professora acrescenta que, mesmo com a morte da parlamentar, a luta continua: “A vocês que nos mandam amor, apoio e carinho, vamos juntxs, pois sozinha eu ando bem, mas com vocês ando melhor!”, escreveu na rede social.

