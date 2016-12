Irmã do jogador Alan Ruschel coloca foto na internet ao lado dele

Alissen Ruschel, irmã do lateral Alan Ruschel, um dos sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, compartilhou uma foto ao lado dele e escreveu nas redes sociais: “Serei eternamente grata a Deus por te ter nos meus braços! Tu é um GUERREIRO, Deus te deu força e te capacitou pra isso! Somente agradecer! Agradeço a cada palavra de conforto, a cada oração feita, e principalmente agradeço a Deus por tudo! EU TE AMO AIA!!”.

O jogador chegou na última terça-feira (13) no Brasil e agora se recupera no hospital em Chapecó, em Santa Catarina.

