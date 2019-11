Irmão de Ivete Sangalo morre aos 54 anos em Salvador

Irmão da cantora Ivete Sangalo, o empresário Jesus Dias Sangalo morreu nesta quinta-feira (07) aos 54 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Izabel, em Salvador, há cerca de quatros meses.

A informação da morte foi confirmada pela assessoria.​ O velório, segundo o empresário de Ivete, deve acontecer assim que o hospital liberar. O corpo de Jesus Sangalo deve ser cremado no Cemitério Jardim da Saudade.

De acordo com o empresário da cantora, Jesus Sangalo morreu por volta das 10h por sepse (infecção generalizada) provocada por complicações de uma cirurgia bariátrica. Ele estava internado há cerca quatro meses.

O Hospital Santa Izabel afirmou que não tinha autorização para dar detalhes sobre a morte do irmão de Ivete. Em 2018, Jesus Sangalo já havia sido internado com sintomas de pneumonia no Hospital Cárdio Pulmonar. Após 11 dias de internação, ele recebeu alta.

Ivete Sangalo já havia perdido um irmão, Marcos, vítima de um atropelamento, quando ela tinha apenas 16 anos. Cínthia, Ricardo e Mônica são os outros irmãos da cantora baiana. De acordo com empresário da artista, Ivete não tem shows programados para próximo fim de semana.

Relação abalada

Jesus Dias Sangalo era empresário de Ivete até ser demitido, em 2011, por supostos desvios na produtora Caco de Telha, que gerencia a carreira da cantora. Em entrevista ao Câmera Record de 2016, Jesus negou que tivesse sido responsável pelo desfalque na empresa.

Disse que após o rompimento com a cantora, ele havia sido forçado a vender cosméticos para sobreviver e que não sentia a falta da irmã. “Eu estava me afastando da maior estrela do País, que ajudei a chegar onde estava”, disse à época ao programa da Record.

Jesus Sangalo disse ainda, na mesma entrevista a Record, que a irmã não saiu em sua defesa. “Isto me prejudicou absurdamente. Não só profissionalmente, como psicologicamente. Foi terrível para mim.”

Recentemente, os dois irmãos estavam se reaproximando. Em entrevista à Veja em 2018, Ivete Sangalo afirmou que “nunca brigamos, apenas paramos de trabalhar juntos”. “Existe uma discussão de relacionamento que ele decidiu tornar pública. Respeitei isso porque todo mundo tem seus direitos.”

“Não é porque sou uma cantora famosa que apenas eu tenho direito à palavra. Mas não tenho absolutamente nada para falar do meu irmão em público. Porque o que eu tiver de resolver, vou resolver pessoalmente com ele. Ninguém mudará o fato de que somos irmãos”, completou Ivete.