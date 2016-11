Irmão de Leonardo DiCaprio diz que não fala com ele há dois anos porque os seguranças do ator não deixam

Adam Farrar, o irmão mais velho de Leonardo DiCaprio, lamentou não ter mais a presença do astro em seu convívio, que não tem contato há dois anos.

“Ele possui uma equipe inteira que não permite que ninguém chegue perto dele. A última vez que nos falamos foi há dois anos, no aniversário dele, mas fui convidado por um amigo em comum. Agora as minhas mensagens não são mais respondidas”, afirmou Farrar.

Já preso pelo menos seis vezes, Farrar diz estar recuperado de uma longa batalha contra vários vícios em drogas. “O Leo quer salvar o mundo, mas parece estar mais preocupado com o clima do que comigo. Isso machuca”, lamentou. Os dois são irmãos apenas por parte de pai, o quadrinista George DiCaprio.

De acordo com Farrar, ele serviu de inspiração para o início da carreira do irmão: “Ele viu o que eu estava fazendo e quis tentar também. Ele odiava a escola e viu que podia ganhar a vida com atuação”. Ele trabalhou em pontas de séries como “Eight is Enough” e “Battlestar Galactica”. “O Leo começou em uma propaganda de brinquedos e lutou bastante até começar a crescer nesse mundo”, relata.

Farrar também disse que o irmão tinha uma vida badalada em meio a festas com mulheres e drogas: “Era pesado e eu entrei nesse mundo. Sou um homem crescido e não culpo o Leo.” No entanto, ele faz uma crítica ao irmão: “Estou com a mesma companheira há 17 anos e tenho um filho, ele ainda é um playboy. Ele me disse uma vez que se sentia muito solitário. O Leo está em busca de algo maior e espero que consiga encontrar”.

