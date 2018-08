Irmão de Messi condenado

Matias Messi, irmão do craque Lionel Messi, foi condenado a dois anos de prisão nesta quinta-feira (16) por posse ilegal de arma. O parente do craque do Barcelona e da seleção argentina, no entanto, conseguiu reverter a pena para trabalhos comunitários. O jornal La Capital, da cidade de Rosario, na Argentina, informou que o acordo se deu junto aos promotores que estavam à frente do caso.

