O irmão do craque Lionel Messi, Matías, de 35 anos, foi detido pela polícia na última segunda-feira (5), na cidade de Villa Gesell, na Argentina, após se envolver em um acidente de trânsito e ameaçar o outro motorista com uma arma de fogo. Segundo as testemunhas que presenciaram a cena, o irmão de Messi discutiu com o motorista e, em seguida, pegou uma pistola.

