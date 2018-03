Zachary Cruz, irmão de Nikolas Cruz, autor do massacre na escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida (EUA), foi detido na segunda (19) por ter entrado no mesmo colégio sem autorização, segundo informações da imprensa local. As câmeras de segurança gravaram Zachary quando ele “atravessou todas as portas e entradas fechadas e circulou com seu skate pelo interior da escola”.

Deixe seu comentário: