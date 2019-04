Irmãos gêmeos são condenados a pagar pensão para a mesma criança

A Justiça de uma cidade de Goiás, condenou dois irmãos gêmeos a registrar e pagar pensão a uma mesma filha. No processo, consta que os réus não quiseram assumir a paternidade e foram submetidos a exames laboratoriais de DNA. No entanto, como são univitelinos, com o código genético igual, os exames revelaram a compatibilidade da criança com os dois. Porém, os gêmeos, que não tiveram a identidade revelada, transferem a culpa um para o outro.

Diante do impasse, o juiz da comarca, Filipe Luís Peruca, determinou que ambos sejam incluídos na certidão de nascimento da menina e que paguem, cada um, pensão alimentícia no valor de 30% do salário mínimo. Ainda de acordo com a Justiça, haveria uma alternativa de identificação, por meio do exame Twin Test, que custa R$ 60 mil. Porém, ele só seria conclusivo se um dos analisados tenha alguma mutação, não garantindo a certeza, neste caso.

