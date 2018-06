Portadores de nefropatia diabética, uma doença renal progressiva, os irmãos Raimundo, de 57 anos, e Antônio Rodrigues de Abreu, de 51, receberam transplante de rins de um mesmo doador, no mesmo dia. O fato é incomum, de acordo com a médica Paula Fernandes, chefe da Unidade do Sistema Urinário do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará.