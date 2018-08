O Tribunal do Júri da Comarca de Rio Grande considerou os irmãos Patric Branco Miranda e Heitor Miranda Agrisano culpados pela morte do taxista Fábio de Ávila Schowochow. O crime ocorreu em 2016, em frente a uma boate. A vítima foi morta a tiros quando confundida com outra pessoa. A pena foi de 20 anos e seis meses de reclusão, em regime fechado.

