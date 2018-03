Irmãos são presos por prática de crimes cruéis

Quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em uma série de crimes violentos no Distrito Federal e em Goiás entre 2013 e 2017. Três deles são irmãos, de origem cigana, afirma a Polícia Civil do DF. Os mandados foram cumpridos em Planaltina (DF), Anápolis (GO) e Buritis (MG). O grupo cometeu uma chacina, um latrocínio, decepou dedos de um idoso e estuprou uma criança.

