Irmãos suspeitos de assassinar empresária são presos em Pelotas

Policiais da 18ª Delegacia Regional de Polícia – Pelotas efetuaram, na tarde desta segunda-feira (5), a prisão de dois irmãos por homicídio ocorrido em 23 de abril de 2003.

Na ocasião, uma empresária foi sequestrada no centro da cidade, enquanto levava seu pai a uma consulta médica. O pai da vítima foi libertado no trajeto, e ela, levada até o lugar conhecido como Passo dos Carros, no interior de Capão do Leão, onde foi executada com um tiro na nuca.

O corpo da vítima foi encontrado poucas horas depois. A prisão ocorreu em Pelotas, no bairro Areal. Após os tramites de polícia judiciária, os condenados foram encaminhados ao Presídio Regional de Pelotas.

Comentários