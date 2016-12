IrmÃ£s suspeitas de agredir a tia mostram ironia: “Apanhou pouco”

Uma mulher de 47 anos e as duas filhas, de 30 e 28, foram presas nesta quinta-feira (22) suspeitas de agredir uma parente, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. A vítima, de 42 anos, é tia das duas moças mais novas e sofreu várias lesões. Segundo a Polícia Civil, o trio alegou que o crime foi motivado por uma suposta traição da familiar com o marido de uma delas.

Em um áudio obtido durante as investigações, as duas irmãs conversam sobre o espancamento e ainda ironizam a vítima: “Ela merece isso e deu sorte de eu não ter feito mais. Ela apanhou pouco”.

De acordo com a delegada responsável pelas investigações, o caso aconteceu no último dia 9 de novembro. A apuração começou depois que o irmão da vítima denunciou o caso.

A delegada revelou ainda que a mulher foi vítima de uma emboscada. “Ela foi à casa de uma das suspeitas, que pediu para ficar com a filha dela por que iriam sair. Elas eram muito próximas. Quando chegou, as três a agrediram”, explica.

A mulher foi jogada no chão assim que desceu do carro, já foi jogada no chão e agredida com socos e chutes.

Outros crimes

Além das agressões, a mãe e as duas irmãs também devem ser indiciadas por tortura. De acordo com a delegada, elas obrigaram a mulher a gravar um vídeo assumindo os supostos casos de traição.

Elas responderão ainda por injúria, por terem utilizado a naturalidade da vítima – que é nordestina – para cometer os insultos, e roubo, pois levaram o seu celular. Se condenadas, podem pegar até 21 anos de prisão.

A polícia informou que a família já tem um histórico de violência. “Uma delas tem alguns registros de ocorrências por briga e ameaças. Algumas testemunhas tinham medo das autoras porque elas são de gritar na rua e fazer barraco”, explica a delegada.

