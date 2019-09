Irreconhecível! Blake Lively troca os cabelos longos e loiros por visual curto e preto para novo filme

A eterna Serena van der Woodsen de Gossip Girl, dos cabelos longos e loiros, passou por uma transformação e tanto para um novo filme. A atriz americana Blake Lively está quase irreconhecível com um visual totalmente diferente para o longa “The Rythm Section”. O corte joãozinho e o cabelo preto contrastam totalmente com o visual icônico adotado por Blake desde o início da carreira. O trailer do filme foi lançado há dois dias e a produção tem previsão de estreia para 20 de janeiro de 2020.

O filme conta a história de Stephanie Patrick, uma mulher que vira assassina e persegue os responsáveis pelo acidente de avião que matou sua família. A direção é de Reed Morano e o longa é adaptado do romance do autor Mark Busnell. E aí, reconheceu a atriz? O que achou desse novo visual? Assista ao trailer e confira a mudança de cabelo de Blake:

Deixe seu comentário: