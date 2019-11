Irregularidades na aplicação de provas do Enem, em Fortaleza, são investigadas pela Polícia Federal

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em duas casas de aplicadoras de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Fortaleza, durante a Operação Thoth, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã deste sábado (9). Durante as buscas, foram apreendidos celulares, que serão submetidos a perícia.

O primeiro dia de provas, que aconteceu no último domingo (3), já havia registrado vazamento no exame. Segundo o Ministério da Educação, um aplicador divulgou imagem de uma página da prova nas redes sociais na data da aplicação.

A ação em Fortaleza, segundo a PF, visa recolher elementos probatórios que esclareçam atos irregulares cometidos no domingo.

As duas suspeitas poderão ser indiciadas pelo crime de Fraude em Certames de Interesse Público, do Código Penal Brasileiro e, se condenadas, podem pegar pena de cinco anos de prisão, além de multa.

A Polícia Federal afirma que segue investigando, com o apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), outros casos relatados no Rio de Janeiro e na Bahia.