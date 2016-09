Irritado com a falta de sintonia entre seus ministros, Temer convida jornalista para ser porta-voz oficial do governo

O presidente Michel Temer convidou o jornalista Eduardo Oinegue para ser o seu porta-voz. Os dois ficaram de conversar novamente na próxima quinta-feira (22), quando o peemedebista retorna de sua viagem a Nova York.

A expectativa de assessores é que ainda nesta semana o nome seja anunciado oficialmente.

Irritado com a falta de sintonia entre seus ministros e o Palácio do Planalto, com declarações que provocam desgaste ao governo, o presidente Temer decidiu recriar a função de porta-voz, que estava vaga desde o final do governo Dilma Rousseff.

A ideia é que o futuro porta-voz seja o interlocutor do presidente com a imprensa, dando o “tom” do governo e fazendo, em nome de Temer, ajustes nos discursos de sua equipe sempre que eles estiverem desalinhados da linha geral do Palácio do Planalto.

Além disso, o governo Temer passou, desde o início, a imagem de indefinição e de recuar em demasia. A reforma da Previdência é citada como um exemplo. Desde a interinidade, o tema já foi motivo de várias versões sobre a data de seu envio ao Congresso, se antes ou depois das eleições municipais.

Eduardo Oinegue já trabalhou nas revistas “Veja” e “Exame” e, mais recentemente, tem trabalhado na área de consultoria de imagem e gestão de crises. (Folhapress)

