Celebridades Isabella Santoni mostra bumbum impecável em foto de biquíni

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

A atriz Isabella Santoni desfilou sua beleza pelo paraíso. Foto: Reprodução/Instagram A atriz Isabella Santoni desfilou sua beleza pelo paraíso. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Isabella Santoni está aproveitando cada dia de suas férias em Fernando de Noronha. No sábado (4), não foi diferente, e a atriz compartilhou uma foto em que aparece no Boldró, uma das praias do paraíso.

“Amanhecer no Boldró. O céu mais absurdo de Noronha!”, legendou Isabella.

Na imagem, além da paisagem maravilhosa, também chamou a atenção o bumbum impecável da loira, que caminha pelas areias de biquíni. “Mulher, mas tu arrasa”. “Sua beleza se encaixa com a natureza”, foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.

