Celebridades Isabella Santoni rompe namoro de dois anos com o surfista Caio Vaz

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Após dois anos de relacionamento, a atriz e o surfista Caio Vaz decidiram dar um ponto final no namoro Foto: Reprodução/Instagram Isabella Santoni rompe namoro de dois anos com o surfista Caio Vaz (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Isabella Santoni entrou para o time das famosas solteiras! Após dois anos de relacionamento, a atriz e o surfista Caio Vaz decidiram dar um ponto final no namoro e o término aconteceu há aproximadamente um mês.

“Eles seguem amigos com carinho e respeito um com o outro”, dizia o comunicado emitido pela assessoria de imprensa da famosa. Na tarde desta quarta-feira (26), a loira foi fotografada exibindo visual trançado ao saltar de parapente da Pedra Bonita, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Isabella e Caio Vaz trocaram unfollow mas mantêm as fotos de casal na timeline. A última publicação da loira foi dos dois comemorando a vitória do Flamengo de 5×0 sobre o Grêmio pela Libertadores da América, no Maracanã. Em seu Stories, a artista compartilhou um texto de um autor desconhecido em tom de desabafo.

“Chega uma fase da vida que você só quer estar sozinho, apreciar a calmaria de estar com a sua própria companhia. Você não quer bagunça, não quer estresse, não quer perder tempo com gente mal resolvida. Chega uma hora que você só quer ficar na sua, porque as pessoas cansam”, dizia o trecho.

Em outro momento, Isabella Santoni publicou uma nova mensagem falando sobre a importância do amor e demonstrar o sentimento: “Acima de tudo ame como se fosse a única coisa que você sabe fazer. No fim do dia isso tudo não significa nada, esta página onde você está, seu diploma, seu emprego, o dinheiro, nada importa, exceto o amor e a conexão entre as pessoas que você amou e com que profundidade você amou, como você tocou as pessoas à sua volta e quanto você se doou a elas”.

Longe das telinhas desde o fim da novela “Orgulho & Paixão”, na qual interpretou a personagem Charlotte Williamson, a atriz já deu início as gravações da série “A História de Pedro Dom”. A produção da Amazon fala da historia de um traficante da zona sul do Rio de Janeiro que foi morto pela polícia em 2005.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário