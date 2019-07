Isaquias Queiroz conquista medalha de ouro para o Brasil na canoagem nos Jogos Pan-americanos 2019

O baiano Isaquias Queiroz conquistou na manhã desta segunda-feira (29), em Lima (Peru), a medalha de ouro na prova do C1 1000 da canoagem velocidade, nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 . Dono de três medalhas olímpicas nos Jogos Rio 2016, Isaquias era o favorito para a vitória e não teve dificuldade para superar os adversários. Mais do que isso, o brasileiro terminou a prova e seguiu direto para treinar, de olho no Mundial da modalidade, que acontece em agosto, na Hungria. As informações são do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e do jornal Folha de S.Paulo.

Isaquias completou o percurso em 3m47s631, seguido pelo cubano Fernando Jorge (+0,943), que ficou com a prata, e pelo canadense Drew Hodges (+10,823). “A prova foi boa. Demorei para sair um pouquinho, e o cubano chegou perto nos 500m. Ele achou que podia se dar melhor e apertou o ritmo como um louco. Eu fui mantendo, controlando com um bico atrás. Faltando 300 eu subi um pouco mais e ele sentiu o cansaço e foi ficando para trás. Daí para frente eu só controlei a prova. Fui bem devagar, com remadas bem baixas, para não mostrar tudo que eu posso no Mundial, e garanti o ouro. Tô animado. Queria sair mais feliz com o que estávamos programado, mas esporte é assim mesmo. Às vezes você ganha, às vezes perde. Agora é voltar para o Brasil, focar no Mundial e depois nos Jogos Olímpicos”, ressaltou Isaquias.

Mais cedo, na disputa do K1 1000, Vagner Souta garantiu a medalha de bronze também na canoagem velocidade. O ouro ficou com o argentino Agustin Vernice e a prata com o canadense Marshall Hughes. O Brasil ainda conquistou outro bronze, desta vez no K1 500 feminino, com Ana Paula Vergutz. O ouro na prova ficou com a mexicana Beatriz Briones, e a prata com a canadense Andréanne Langlois.

Recorde de medalhas no taekwondo

É ouro no taekwondo! Milena Titoneli se ajoelha e vibra muito para comemorar o primeiro lugar na categoria até 67 kg. A vitória contra a americana Mc Pherson veio após uma luta muito equilibrada, com 9 a 8 no placar para Milena. Ela ainda saiu correndo com a bandeira brasileira para coroar a melhor campanha do país na história do Pan. Foram 7 medalhas de um total de 8 disputadas (dois ouros, duas pratas e três bronzes).

Assim, o Brasil supera sua participação no Pan-Americano de 2007, quando conquistou um ouro, duas pratas e um bronze. Esse também foi o primeiro ouro de uma lutadora de taekwondo brasileira no Pan.

Ouro e prata na ginástica

Com Caio Souza e Arthur Nory, o Brasil ficou com as duas posições mais altas no pódio do individual geral da ginástica artística masculina.

Eles somaram um total de 83.500 e 82.950 pontos, respectivamente, para receberem o ouro e a prata no Pan-2019.

A dupla brasileira assumiu a ponta geral após boa passagem pelo salto, com Caio na frente de Nory. A dupla seguiu assim até o último. O bronze ficou com o canadense René Cournoyer, com 82.075.

A ginástica brasileira já havia conquistado o bronze com Flavia Saraiva, mais cedo nesta segunda (30), o ouro no individual por equipes, no domingo (29), e o bronze no feminino por equipes, no sábado (28).

Virada no final tira medalha do Brasil

Após abrir 17 a 14 a pouco tempo do fim da partida, a equipe masculina brasileira de basquete 3 x 3 foi surpreendida pela República Dominicana e perdeu pelo placar de 19 a 17 na disputa pelo bronze.

Mais cedo, as mulheres brasileiras também deixaram o terceiro lugar escapar para a mesma República Dominicana. O basquete 3 x 3 também será disputado nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

