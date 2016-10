Isis Valverde posa de topless em campanha pela prevenção do câncer de mama

Outubro é o mês da prevenção do câncer de mama, causa que já ganhou apoio de várias celebridades. Uma delas é Isis Valverde, que posou de topless.

Cobrindo os seios com as mãos, a atriz usou seu perfil no Instagram para chamar a atenção da campanha, que alerta para a importância do autoexame e do diagnóstico precoce da doença.

“Alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama é o que motiva o movimento”, escreveu a atriz. (Folhapress)

