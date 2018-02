Até seis anos de prisão. Esta é a penalidade que a Islândia quer impor a quem realizar a circuncisão de meninos por razões que não sejam puramente médicas. O controverso projeto de lei foi apresentado no começo do mês pela deputada Silja Dögg Gunnarsdóttir, do Partido Progressista (PP), conservador. Agora, a proposta está sendo analisada pelo parlamento do país.