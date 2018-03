Líderes da Islândia não irão comparecer à Copa do Mundo da Rússia neste ano como parte de uma resposta internacional para punir o Kremlin por um ataque contra um ex-espião russo na Inglaterra, pelo qual o governo britânico culpa Moscou. Apesar da pequena ilha ter se classificado para o maior torneio de futebol do mundo, não haverá presença diplomática islandesa no Mundial.

