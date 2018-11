Israel apresenta projeto de “ferrovia da paz”

O ministro dos Transportes de Israel apresentou o projeto de uma “ferrovia da paz” ligando o país e o Mar Mediterrâneo aos países do Golfo Pérsico, em um novo sinal da ofensiva para cortejar as nações árabes, com as quais mantém relações diplomáticas apenas por meio de tratados de paz com Egito e Jordânia. A estrutura partiria do porto israelense de Haifa e passaria por território jordaniano.

Deixe seu comentário: