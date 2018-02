O governo israelense começou a entregar no domingo (4) cartas a imigrantes do Sudão e da Eritreia residentes em Israel ordenando que deixem o país em um prazo de 60 dias com um apoio financeiro de US$ 3.500 e o pagamento de uma passagem de avião, informou a imprensa local. O plano aprovado em janeiro afeta entre 35 mil e 40 mil imigrantes.

