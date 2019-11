Israel e o grupo palestino Jihad Islâmica anunciam cessar-fogo em Gaza

Israel e o grupo palestino Jihad Islâmica fecharam um acordo de cessar-fogo para acabar com os confrontos na Faixa de Gaza, que deixaram pelo menos 34 palestinos mortos nos últimos dias, incluindo um líder jihadista.

O pacto, que entrou em vigor às 5h30min locais (0h30min no horário de Brasília) desta quinta-feira (14), “é consequência dos esforços do Egito”, informou uma fonte egípcia.

Na quarta-feira (13), o representante da ONU para o Oriente Médio, Nickolay Mladenov, chegou ao Cairo para tentar conter a escalada militar com a ajuda do governo do Egito, que tem grande influência em Gaza e mantém relações oficiais com Israel.

Pouco antes do anúncio do acordo, oito membros de uma família palestina – incluindo cinco menores de idade – morreram nos bombardeios do Exército israelense contra posições da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde palestino.