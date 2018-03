Especialistas israelenses e estrangeiros começaram a eliminar milhares de minas e dispositivos explosivos de guerra disseminados em um dos lugares mais sagrados do cristianismo na Cisjordânia ocupada. As operações começaram esta semana em Qasr el Yahud, na margem Oeste do rio Jordão, um dos lugares onde, segundo a tradição cristã, Jesus foi batizado por João Batista.

