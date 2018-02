Israel permitirá a entrada de geradores na Faixa de Gaza para atenuar a crise de eletricidade sofrida pelo território, com cortes de fornecimento de 12 horas, informou nesta quinta-feira a rádio israelense Kan. O governo israelense aprovará o envio de geradores ao território se forem cumpridas as medidas de segurança que garantam que eles não irão parar nas mãos do grupo Hamas.

