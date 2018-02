Na noite do último sábado (24), 20 mil manifestantes saíram às ruas de Tel Aviv (Israel) para protestar contra a deportação planejada de cerca de 35 mil imigrantes ilegais africanos a partir do final de março. Eles entraram irregularmente em Israel entre 2006 e 2016 através da fronteira com o Egito.

