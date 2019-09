Israel respondeu no domingo (1°) ao ataque de mísseis antitanque lançados do Líbano, informou o exército. A reação ocorre em meio a um contexto de fortes tensões nos últimos dias e medo de escalada do conflito com o movimento xiita libanês Hezbollah. “[O exército] responde com tiros às fontes desses atentados e aponta para o sul do Líbano”, afirmou o exército de Israel.