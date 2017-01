Israel se desculpa depois que agente chamou ministro britÃ¢nico de idiota

O embaixador de Israel no Reino Unido se desculpou perante o governo britânico depois que um de seus agentes foi gravado pedindo a substituição de um político conservador que “causa problemas” e qualificou de “idiota” o ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, informou neste domingo (8) a imprensa britânica.

O encarregado de política da missão israelense em Londres, Shai Masot, foi gravado secretamente fazendo esses comentários durante uma conversa privada em um restaurante da cidade pela unidade de investigação do canal “Al Jazeera”, do Catar, em um vídeo que foi reproduzido pelo jornal “The Mail on Sunday”.

Na conversa, Masot pergunta a Maria Strizzolo (assessora do deputado Robert Halfon) se poderia lhe dar o nome de alguns deputados, dos quais ela poderia se encarregar de “derrubar”, porque são problemáticos. O agente especifica que um deles é o secretário de Estado conservador das Relações Exteriores, Alan Duncan, que é crítico com Israel.

Em comunicado reproduzido por vários veículos de imprensa, a embaixada de Israel “rejeita os comentários relativos ao secretário Duncan, que são completamente inaceitáveis”.

“Os comentários foram realizados por um funcionário de categoria inferior da embaixada, que não é um diplomata israelense e que terá seu contrato encerrado com a embaixada em breve”. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, por sua vez, manifestou que “o embaixador israelense se desculpou e ficou claro que tais comentários não refletem o ponto de vista da embaixada ou do governo de Israel”. “Reino Unido e Israel mantêm uma sólida relação e consideramos o assunto liquidado”, acrescentou a embaixada na nota.

Após a divulgação da notícia, Maria Strizzolo renunciou a seu cargo na Agência de Financiamento de Qualificações do governo.

