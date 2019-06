“Isso é o fim dos tempos” reage Kelly Key sobre críticas a unha pintada de filho mais novo

Kelly Key compartilhou um vídeo nas redes sociais no último domingo (17), em que Artur, filho caçula da cantora, apareceu com as unhas pintadas de preto. O menino, de dois anos de idade, foi alvo de críticas na internet, junto à mãe, por ter permitido que ele pintasse as unhas.

A dona do icônico single “Baba Baby” dividiu uma das reações, em que a internauta, que teve a imagem preservada, perguntava: “Kelly, porque as unhas dele estão pintadas de preto?”. Em um vídeo, ela declarou que a pergunta estava “lotando a caixa de direct”, e disparou: “É isso mesmo. A unha dele está preta. Ele pintou porque ele quis”.

Kelly Key ficou irritada com os julgamentos dos internautas, e expôs que acha um “absurdo as pessoas se chocarem”, demonstrando que se trata de algo natural e sem nenhum teor sexual: “Ele me vê pintando a unha, vê a irmã pintando a unha. Quis fazer igual, escolheu a cor preta”.

Ainda no Instagram, a cantora contou que o filho mais velho, Jaime Vitor, hoje com 14 anos, fazia a mesma coisa quando criança: “O Vitor também tinha o hábito de pintar a unha porque me acompanhava no salão e pedia para pintar a unha também. Sempre pintou a unha de azul, de preto, de verde. E é isso, gente”. Ela também pediu para que as pessoas parassem de enviar directs sobre a cor das unhas de Artur: “Isso é o fim dos tempos. Não mandem mais esse tipo de pergunta. Se ele estiver com a unha pintada é porque ele quer”, ela finalizou.

Deixe seu comentário: