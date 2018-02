Itália continua com máxima atenção ao caso Battisti

O ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional italiano, Angelino Alfano, disse nesta quinta-feira (22) que a Itália continua “com a máxima atenção” à evolução do caso do ex-ativista italiano Cesare Battisti no âmbito da Justiça brasileira. O chanceler deu a declaração depois do encontro com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, no Palácio Itamaraty.

