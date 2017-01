A polícia da Itália desmantelou nessa terça-feira uma central que espionava instituições, empresários e políticos do país. Dentre os alvos da arapongagem estavam o ex-primeiros-ministros Matteo Renzi e Mario Montim, o ex-prefeito de Turim Piero Fassino e o presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi.

De acordo com os responsáveis pela operação, comandada pela Promotoria de Roma, a central vinha recolhendo dados e informações sigilosas há vários anos. Também teriam sido atacados os computadores da Câmara dos Deputados, do Senado e do cardeal Gianfranco Ravasi, que desde 2007 preside o Pontifício Conselho para a Cultura.

Ao menos duas pessoas foram presas, incluindo um engenheiro nuclear de 45 anos e a sua irmã, ambos residentes em Londres, mas com domicílio na capital italiana e conhecidos do setor financeiro da capital italiana. Eles serão formalmente acusados de apropriação de informações de segurança do Estado e acesso abusivo ao sistema informático, com o agravante de interceptação ilícita de comunicações.

De acordo com o Centro Nacional Anticrime Informático da Itália, a dupla utilizava vírus de computadores para se infiltrar em sistemas, de forma não autorizada, a fim de causar dano ou furto de informações.

