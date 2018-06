Itália doará barcos

O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, anunciou nessa quarta-feira que o país doará mais 12 barcos de patrulha para a Líbia. O objetivo é dar mais recursos para as autoridades de Trípoli realizarem resgates no Mediterrâneo. A medida foi anunciada durante uma sabatina de Salvini no Parlamento, a primeira desde que ele assumiu o Ministério do Interior, em 1º de junho.

Deixe seu comentário: