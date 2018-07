Os ministros de Interior de Alemanha e Itália se reuniram nessa quarta-feira, em Innsbruck, para tentar criar uma agenda comum para a cúpula da União Europeia na cidade austríaca, marcada para esta quinta. O encontro reunirá os ministros do Interior de toda a UE e discutirá, mais uma vez, a crise migratória no Mediterrâneo e os “movimentos secundários” de solicitantes de refúgio dentro do bloco.

