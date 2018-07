Itália recupera quadros de Renoir

Dois quadros dos pintores Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) e Peter Paul Rubens (1577-1640) que haviam sido roubados em Monza, no norte da Itália, em abril de 2017 foram recuperados pela polícia. O golpe ocorreu quando dois criminosos se passaram por compradores e marcaram uma reunião com dois galeristas, com a desculpa de selar a venda das pinturas “A Sagrada Família” e “As Moças no Gramado”.

