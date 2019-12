Esporte Ítalo Ferreira vence Gabriel Medina em final épica e é campeão mundial de surfe

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Aos 25 anos, Ítalo entra para o seleto grupo dos campeões mundiais. (Foto: WSL/Divulgação)

A espera chegou ao fim de forma épica. Na briga pelo título mundial de 2019, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina foram ao limite. E, na decisão da etapa derradeira do circuito, nesta quinta-feira (19), foi o potiguar quem levou a melhor para entrar para a história.

Em Pipeline, Ítalo bateu Medina na grande final para conquistar seu primeiro título mundial. Ao levantar o troféu no Havaí, cravou seu nome no rol de campeões e barrou o rival no sonho do tricampeonato.

Aos 25 anos, Ítalo entra para o seleto grupo dos campeões mundiais, que também já conta com o próprio Medina (2014 e 2018) e Adriano de Souza, o Mineirinho (2015). O potiguar foi eleito “o estreante do ano” na temporada de 2015 e por muito pouco não esteve na briga pelo título mundial daquele ano – foi o sétimo no fim da temporada. Desde então, se manteve na elite e se firmou como um dos grandes nomes do surfe mundial.

A briga pelo título se estendeu ao limite. Depois de sete dias de espera por boas ondas, Ítalo e Medina enfileiraram os rivais até a final em Pipeline. Foi Ítalo Ferreira quem abriu a bateria decisiva – e da melhor forma possível. Com um belo tubo, o potiguar cravou 7.83 e jogou toda a pressão para o lado rival. E não quis esperar pela resposta: logo na sequência, emendou mais um tubo, fez 6.17 e deixou Medina em combinação. Em busca da reação, o bicampeão garantiu a primeira boa nota da mesma forma, com um tubo, marcando 7.77.

Medina melhorou seu somatório com um 5.17, insuficiente para tomar a frente. Mas Ítalo ampliou a diferença com um 7.73, obrigando que o rival conseguisse um 7.80 para conseguir a virada a pouco mais de cinco minutos do fim. Medina tentou, mas não conseguiu. O título já estava nas mãos de um novo campeão.

Caminho até a final

Na primeira bateria do dia, Ítalo Ferreira foi cirúrgico para passar das oitavas. Ele completou apenas duas ondas, e foi o suficiente para somar 11.84 pontos e derrotar o calouro Crisanto (4.23). Foram dois tubos para a esquerda. No primeiro, ele somou 5.17 e no segundo obteve 6.67. Nada espetacular, mas, por conta do momento regular do mar de Pipe, foi um trabalho respeitável.

Polêmica

Antes de perder nas quartas, Gabriel Medina havia seguido na briga com uma vitória polêmica sobre Caio Ibelli. Faltando poucos segundos para o fim da bateria, o também paulista precisava de 5.67 para virar e tinha a prioridade na escolha de onda, mas Gabriel Medina também dropou, cometeu interferência, o tempo acabou e ele ganhou a bateria, pois a punição é deixar de somar a segunda melhor onda. Mesmo assim, Gabriel avança às quartas com o placar de 4.23 a 1.13.

“Eu sabia que uma interferência iria me dar a vitória. Eu não sei (se Caio faria o resultado na última onda). Mas eu apenas tenho que jogar o jogo. Na minha cabeça, eu sabia o que fazer. É como eu falei, está na regra”, comentou Medina.

Nas quartas de final, Ítalo venceu o compatriota Yago Dora logo na primeira bateria. Medina, por sua vez, levou a melhor no duelo de bicampeões com John John Florence. Na última disputa antes da decisão, Ítalo garantiu sua vaga ao bater Kelly Slater, enquanto Medina derrubou o também americano Griffin Colapinto.

Aos 47 anos, Kelly Slater conquistou a Tríplice Coroa Havaiana (soma dos resultados das duas últimas etapas do QS e do Pipe Masters) e anunciou que vai seguir na ativa em 2020. Dono de 11 títulos mundiais, o americano fechou a temporada em nono do ranking.

