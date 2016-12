Itamaraty busca grupo de brasileiros que tentava entrar de barco nos Estados Unidos

O Ministério das Relações Exteriores afirma que está em busca de um grupo de brasileiros que tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

De acordo com o Itamaraty, no dia 6 de novembro, parentes de 19 pessoas entraram em contato com a embaixada do Brasil em Nassau, capital das Bahamas, para comunicar o desaparecimento do grupo que tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos, viajando de barco desde as Bahamas.

O sumiço foi divulgado na sexta-feira (23) pelo site da “Brazilian News Agency”, voltado à comunidade brasileira em Framingham, no Estado de Massachusetts.

O ministério informou que está em contato com as autoridades das Bahamas e dos Estados Unidos para reforçar as buscas e “está fazendo de tudo” para encontrar o grupo.

Ainda segundo o Itamaraty, todas as informações com as quais as autoridades brasileiras trabalham até agora foram fornecidas pelos parentes dos desaparecidos e, portanto, o ministério não tem confirmação de que são mesmo 19 pessoas nem se o grupo embarcou, está perdido no mar ou em terra, ou preso nos EUA.

De acordo com integrantes do ministério, os familiares disseram que eles tentariam a travessia de barco desde as Bahamas até Miami, mas não é possível saber se eles fizeram esse trajeto, pois são diversas as rotas possíveis para chegar ao território americano.

Por questões legais, o Itamaraty não divulgou os nomes nem qualquer dado das pessoas desaparecidas. A “Brazilian News Agency” diz ter a identificação de todos os brasileiros que estariam a bordo do possível barco naufragado e divulgou o nome daqueles cujas famílias deram autorização. Seriam eles Marcio Pinheiro de Souza e Renato Soares de Araújo, ambos de Sardoá (MG), cidade próxima a Governador Valadares, no leste do Estado; Arlindo de Jesus Santos, de Rondon do Pará (PA); e Bruno Oliveira Souza, Reginaldo Ferreira Martins e Diego, oriundos de Rondônia. (Folhapress)

